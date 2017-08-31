الشرطة السويدية تلقى القبض على مشتبه به في واقعة طعن رجل شرطة

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت الشرطة السويدية اليوم الخميس إنها ألقت القبض على مشتبه به لصلته بواقعة طعن رجل شرطة في ستوكهولم.

ونقلت صحيفة افتونبلاديت عن شهود عيان القول إنه يبدو أن حادث الطعن غير مبرر، إلا أن المتحدث باسم الشرطة لارس بيستروم قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه ليس لديه تفاصيل بعد.

وكان رجل الشرطة المصاب يقوم بدورية مترجلا عندما تعرض للهجوم.

وقد ألقى رجل شرطة أخر القبض على المشتبه به. وتحقق الشرطة في الحادث الذي صنفته على أنه محاولة قتل.

وقالت الشرطة إن إصابات رجل الشرطة لا تهدد حياته.