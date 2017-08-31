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تعرضت للاعتداء بسبب «جراند أوتيل».. معلومات لا تعرفها عن أية سماحة

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تعرضت للاعتداء بسبب «جراند أوتيل».. معلومات لا تعرفها عن أية سماحة تعرضت للاعتداء بسبب «جراند أوتيل».. معلومات لا تعرفها عن أية سماحة

التحرير

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كشفت الفنانة آية سماحة خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مع الإعلامية إسعاد يونس، عن موقف صعب تعرضت له بس دور "ضحي" في مسلسل "جراند أوتيل"، وهوتعرضها لاعتداء بالضرب من أحد المعجبات، قائلة "يا ضحى" في أثناء وجودها في كافيه بالساحل الشمالي، ثم فاجئتها بقذف كوب مياه في وجهها من دون أن تتلفظ بأية كلمة.

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وأعربت سماحة عن دهشتها من ذلك الفعل، مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب ذلك حتى الآن.

الجدير بالذكر أن "سماحة"، تألقت العام الماضي في مسلسل "هذا المساء" إخراج وتأليف: تامر محسن وسيناريو محمد فريد

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير  عنها، ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى..

 

 

 

- درست "سماحة" في المعهد العالي الفنون المسرحية.

-بدأت مشوارها الفني منذ سن 11 عامًا كموديل، وشاركت في أعمال فنية خاصة بالأطفال.

عزاء والده ليلي علوي

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-يعد الفنان محمد الشرنوبي  نقطة انطلاقتها الفنية، بعدما رشحها لدور "ضحي" في مسلسل جراند اوتيل الذى كان يجرى تصويرة فرحبت بتلك التجربة.

- قُبل فوزها بدور "ضحى" في مسلسل "جراند أوتيل"، رسبت في 6 اختبارات تمثيل

- كشفت "سماحة" خلال إحدي لقاءتها التليفزيونية كواليس إختيارها في دور "ضحي" في "جراند أوتيل"، بعدما التقت مع المخرج محمد شاكر، وقدمها لاختبار آداء ولكنها فشلت، وبعدها خاضت بروفة أخري مع عدد من المممثلين ونجحت بها.

- قدمت "سماحة" ثلاث مشاهد صامته في فيلم "هبيتا" المحاضرة الاخيرة وهو عبارة عن المحاضرة التي يلقيها الفنان ماجد الكدواني عن قصص ابطال العمل. 

-قالت "سماحة"، أن والداتها لم تكن تتخيل أنها ستقدم شخصية الفتاة اللعوب في مسلسل "هذا المساء  بهذا الشكل، وقالت لها: "إيه ده إنتي متربتيش".

وتابعت خلال إحدي حوارتها الصحفية: "معرفش جوايا حتة شر ولا إيه، وده من أول مسلسل قدمته وهو "جراند اوتيل" بشخصية "ضحى".

 

 

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التحرير

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