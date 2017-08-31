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وزيرة التضامن: غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات الآلية طوال أيام العيد

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مصراوي Masrawy

وزيرة التضامن: غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات الآلية طوال أيام العيد

02:01 م الخميس 31 أغسطس 2017

وزيرة التضامن: غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات الآلية طوال أيام العيد

وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي

القاهرة- أ ش أ:

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات صرف المعاشات من الصرافات الآلية.

وقال الوزيرة - في تصريحات صحفية اليوم الخميس-، إن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي سيكون متاحا بدءا من مساء اليوم (منتصف الليل) لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية ويبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون نحو 79% من إجمالي أصحاب المعاشات.

وأوضحت أن خدمة الخط الساخن لماكينات الصراف الآلي تعمل خلال إجازة عيد الأضحى وتتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف من خلال "كول سنتر" 19680و19683.

وكانت وزيرة التضامن قد صرحت أيضا -في وقت سابق- بأن صرف المعاشات سيكون متاحا من الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات وأيضا من ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك وماكينات صرف البريد.

وأوضحت أن إجمالي عدد هذه الماكينات المتاح منها الصرف يبلغ ثمانية آلاف ومائتي ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، مطمئنة أصحاب المعاشات والمستحقين بأنه هناك متابعة مستمرة لعمليات تغذية الماكينات بالنقدية طوال مدة عيد الأضحى المبارك.

أما عمليات الصرف المباشر من مكاتب التأمينات ومكاتب البريد فقد أشارت الوزيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر سوف يكون الصرف متاحا.

جدير بالذكر أن المانع القانوني لصرف معاش شهر سبتمبر قبل العيد خلال شهر أغسطس يرجع لنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي حددت تاريخ استحقاق المعاش اليوم الأول من الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وأنه في المناسبات الدينية والوطنية السابقة كان يقتصر الأمر على تقديم موعد الصرف ولكن خلال نفس شهر الاستحقاق.

هذا المحتوى من

Asha

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