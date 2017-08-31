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أمين لجنة الدعوة يُلقي خطبة الجمعة بالجامع الأزهر غدًا

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مصراوي Masrawy

أمين لجنة الدعوة يُلقي خطبة الجمعة بالجامع الأزهر غدًا

01:55 م الخميس 31 أغسطس 2017

أمين لجنة الدعوة يُلقي خطبة الجمعة بالجامع الأزهر غدًا

الجامع الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

يُلقي الشيخ محمد زكي الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، خطبة الجمعة بالجامع الأزهر.

وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة غدًا الجمعة عن "صلة الرحم وأثرها في حياة الفرد والمجتمع".

وقال زكي في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الخميس، إن خطبة الجمعة ستدور حول الدروس المستفادة من الحج وسنة الأضحية.

وأوضح الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، أنه سيتم التحدث خلال الخطبة عن وحدة الأمة وترابطها وتماسكها، وأن تكون على قدر التحدي، ومواجهة المشاكل والتحديات بكل قوة.

يذكر أن الجامع الأزهر يتبع المشيخة وتخصص له عنوان خطبة بمفرده، بعيدا عن الخطبة الموحدة التي تعممها وزارة الأوقاف على المساجد.

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مصراوي Masrawy

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