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قنصل مصر بجدة: غرفة عمليات خاصة بالحج لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على مدار الساعة

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مصراوي Masrawy

قنصل بجدة: غرفة عمليات خاصة بالحج لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على مدار الساعة

01:54 م الخميس 31 أغسطس 2017

قنصل مصر بجدة: غرفة عمليات خاصة بالحج لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على مدار الساعة

القاهرة- (أ ش أ)
صرح حازم رمضان القنصل العام المصري في جدة، اليوم الخميس، بأنه تم إنشاء غرفة عمليات خاصة بالحج لعام 2017م - 1438هـ، تعمل على مدار الساعة لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على رقمي (0566191323- 0500054094).

وقال القنصل إن غرفة العمليات تعمل بالتنسيق مع بعثة الحج المصرية الرسمية، والبعثات النوعية التابعة للجهات الحكومية المختلفة، فضلاً عن التواصل مع السلطات المختصة، وذلك عبر فرق عمل متواجدة في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بهدف تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للحجاج المصريين على كافة الأصعدة وحل ما قد يطرأ من مشكلات أو أزمات.

وأضاف القنصل العام أن القنصلية قامت بالتنسيق مع بعثة وزارة السياحة بالتعامل الفوري مع ما ورد إليها من شكاوى بشأن إخلال بعض الشركات السياحية بالتزاماتها مع الحجاج.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالرعاية الطبية تنسق القنصلية العامة مع البعثة الطبية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لمتابعة الحالة الصحية للحجاج والتأكد من تلقيهم العلاج اللازم وخاصة حالات الغسيل الكلوي والعلاج الكيميائي، ويمكن التواصل مع طوارئ البعثة الطبية مباشرة عبر الأرقام التالية (0567459199 – 0567456305)، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع طوارئ بعثة الحج الرسمية المصرية على الأرقام التالية (0125412446 – 0125411945).

وأعرب القنصل العام عن تمنياته بالقبول للحجاج المصريين، مهيبا بهم الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تفرضها السلطات السعودية القائمة على الحج والتعاون معهم بما يضمن سلاسة أداء الشعائر ويحفظ أمنهم وسلامتهم.

من ناحية أخرى، حرص ناصر حمدي سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية على التواجد في جدة للاطمئنان على أوضاع زوار بيت الله الحرام بالتنسيق مع بعثة الحج الرسمية المصرية.

كما قام القنصل تامر شاهين نائب القنصل العام المصري في جدة، والقنصل أحمد توفيق باستقبال الحجاج المصريين من أسر شهداء ومصابي الجيش والشرطة؛ تقديرا وإعزازا لتضحيات أبنائهم الغالية في سبيل أمن الوطن والمواطن، حيث قاما بتسهيل إجراءات دخولهم إلى المملكة والترحيب بهم متمنيين لهم حجا مقبولا.

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