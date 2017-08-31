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رئيس بعثة حج التضامن: نفير الحجاج يبدأ بعد المغرب متجهين إلى مزدلفة

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مصراوي Masrawy

رئيس بعثة حج التضامن: نفير الحجاج يبدأ بعد المغرب متجهين إلى مزدلفة

01:53 م الخميس 31 أغسطس 2017

رئيس بعثة حج التضامن: نفير الحجاج يبدأ بعد المغرب متجهين إلى مزدلفة

القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس بعثة حج التضامن أيمن عبد الموجود، إن جميع حجاج الجمعيات اكتمل وصولهم إلى عرفات منذ الساعة العاشرة مساء أمس، وأنهم سيبدأون النفير بعد صلاة المغرب اليوم .
وأضاف عبد الموجود - في تصريح في اليوم الخميس-، أن الحجاج سوف ينفرون بعد صلاة المغرب متجهين إلى منى لقضاء أيام التشريق في منى ثم يتجهون إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة والتحلل من ملابس الإحرام من خلال 280 أوتوبيسا.

وأشار إلى أن التنسيق بين بعثات حج القرعة والسياحة والتضامن يتم على أكمل وجه، موضحا أن رئيس بعثة الحج المصرية الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان، قد شكل غرفة عمليات مركزية مع رؤساء بعثات التضامن والقرعة والسياحة لتسكين الحجاج في عرفات والاطمئنان عليهم منذ بداية التصعيد.

وأكد أن حالة الحجاج جيدة ويلقون كافة التيسيرات والرعاية لأداء المناسك ويوجد تعاون بين بعثة وزارة التضامن التي يبلغ عدد أعضائها 35 عضوا وبين المشرفين وعددهم 270 مشرفا يرافقون حجاج الجمعيات ويتفقدون الوضع على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات خاصة لكبار السن والمرضى خلال أداء المناسك.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن هناك تواصلا وتنسيقا كاملا مع الجانب السعودي لتوفير كافة التسهيلات الإجرائية الخاصة بشعائر منى وعرفة، حيث توجد إجراءات تنظيمية مُشددة لمرور المشاة في منطقة المشاعر.

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مصراوي Masrawy

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