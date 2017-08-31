مدير شرطة النقل يتفقد محطة سكك حديد القاهرة للوقوف على استعدادت عيد الأضحى

كتب- عبدالله قدري:

قام اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بجولة تفقدية بمحطة سكك حديد القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بشأن تأمين وسائل النقل والمواصلات، وعلى رأسها مرفقى السكة الحديد ومترو الأنفاق.

وأكد مدير شرطة النقل والمواصلات – خلال الجولة - على ضرورة تنفيذ الخطط الأمنية المستحدثة، وإنفاذ القانون، وخطة الحماية المدنية، والتنبيه بتعقيم القطارات قبل قيامها، والتأكيد على مختلف الخدمات باليقظة التامة، وتفعيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن، بالإضافة الى تفعيل دور الشرطة النسائية فى محطات السكة الحديد وداخل القطارات والأرصفة لمواجهة جرائم التحرش، ودقة فحص وتفتيش العناصر النسائية المشتبه بها.

كما قام بتفقد أرصفة المحطات، والساحة الخارجية، والمداخل والمخارج؛ للوقوف على مدى تأمينها، لإحكام السيطرة الأمنية وتفعيل الحرم الأمن، ووجه بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية ( النظامية – البحثية ) بمحطات السكك الحديدية والقطارات، بما يحقق إحكام الإجراءات التأمينية، فضلا عن مداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطة، وعدم الدخول دون تفتيش، وتوسيع دائرة الإشتباه، وضبط الخارجين عن القانون، والباعة الجائلين داخل القطارات، والتأكيد على مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عناصر المفرقعات.

كما قام اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالمرور على مجموعات التفتيش المتقدمة والمتمركزة بالساحة الخارجية للمحطة للتفتيش قبل الدخول، ولعدم افتراش الباعة الجائلين، مما يعوق حركة سير المواطنين أثناء الدخول والخروج بالمحطة، بالإضافة الى المرور على منافذ حجز تذاكر السفر للوجهين القبلى والبحرى؛ حيث وجه بتعزيز الخدمات النظامية والبحثية نظراً للزحام الشديد مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وتكثيف الجهود والتواجد الأمنى بالمحطة والمناطق المجاورة، للقضاء على مظاهر الإتجار بالتذاكر في السوق السوداء وإتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكد أهمية احترام المواطنين وحسن معاملتهم ومساعدة ومراعاة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات والأطفال، ووجه بتفعيل منفذ صرف التذاكر الخاص بهم، مشددا على أن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لا تألوا جهدا فى إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتحقيق أمن المواطنين، خاصة جمهور الركاب من مستقلى مرفق السكك الحديدية.