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"الجيزة": خطة لتوفير 300 ألف م3 مياه شرب لسد احتياجات سكان المحافظة

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مصراوي Masrawy

"الجيزة": خطة لتوفير 300 ألف م3 مياه شرب لسد احتياجات سكان المحافظة

01:50 م الخميس 31 أغسطس 2017

كتبت- ندى الخولي:

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه يجري حاليًا بالتعاون مع وزارة الإسكان تنفيذ خطة عاجلة لتوفير 300 ألف م3 مياه لسد احتياجات سكان المحافظة من مياه الشرب.

وأكد المحافظ، أن الكمية سيتم توفيرها من خلال إجراء توسعات بمحطة مياه الوراق وتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة جزيرة الدهب.

وأعلن الدالي، عن بدء تشغيل محطتي مياه الصف والعياط، كما سيتم قريبًا افتتاح ثلاث محطات أخرى بمنشأة القناطر والحوامدية وأطفيح ليصل إجمالي المحطات الجديدة إلى 5 محطات مياه شرب.

وأضاف الدالي، أن زيادة عدد سكان المحافظة والذي يصل إلى 10 ملايين نسمة وزيادة أعداد الوافدين إليها من المحافظات المجاورة يؤدي بلا شك إلى زيادة في استهلاك المياه، إضافة إلى التوسعات الأفقية والرأسية والوصلات العشوائية التي تتم على الشبكات.

وشدد المحافظ، على حنفي محمد حنفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برفع كفاءة جميع المحطات والروافع ومراجعة جميع المحابس لشبكات المياه استعدادًا لزيادة الاستهلاك المتوقع أول أيام العيد.

وناشد الدالي، سكان الجيزة بالبعد عن السلوكيات الخاطئة بشأن التخلص من مخلفات الأضاحي والتي تؤدي إلى انسداد الشبكة وحدوث طفوحات.

وقال حنفي، إنه تم تعيين نوبتجيات لرؤساء القطاعات ومديري العموم والقطاعات الفنية لتلقي أية شكاوى وبلاغات والعمل على حلها، كما تم تشكيل فرق صيانة لإصلاح أي كسر مفاجيء.

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