القبض على تاجر بحيازته كميات من الخمور بدون ترخيص بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث مركز الخصوص، القبض على أكبر تاجر خمور في المدينة، بحيازته كميات من الخمور بدون ترخيص، بعد التعاقد على صفقة كبيرة قبل العيد لترويجها بين الشباب، وتحفظت القوات على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات سرية للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، تفيد بقيام صاحب محل بيع الخمور بدون ترخيص، تم عرض المعلومات على اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث، وتمكن المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شبين، من القبض على المتهم، ويدعى "م. أ" 43 عامًا، صاحب محل، وبحيازته 45 زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع، ومبلغ مالي 4265 جنيهًا، بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.