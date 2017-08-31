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القبض على محامي قبل تهريب مخدرات لأحد المساجين بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على محامي قبل تهريب مخدرات لأحد المساجين بالقليوبية

02:04 م الخميس 31 أغسطس 2017

القبض على محامي قبل تهريب مخدرات لأحد المساجين بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على محامى داخل محكمة الخانكة، أثناء قيامه بتسليم كيس لأحد المساجين، تبين أن بداخله سجائر، وكمية من مخدر الحشيش، تم التحفظ على الكيس، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، إخطارًا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجئائي، يفيد بتلقيه بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة على محكمة الخانكة الجزئية، بضبط "ح. أ" 47 عامًا، محامي، أثناء تواجده في المحكمة، وقيامه بتسليم كيس بلاستيك أسود اللون لمسجون يدعى "س. س" المودع بسجن أبو زعبل على ذمة قضية مخدرات، وبتفتيش الكيس البلاستيكي، تبين أن بداخله 2 علبة سجائر، و6 لفافات مغلفة بالبلاستيك بداخلها كمية من الحشيش، وتولت النيابة التحقيق.

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