رجل يصيب خمسة رجال شرطة في مسجد ببرلين

برلين - (د ب أ)

اعتدى رجل في الثالثة والثلاثين من عمره في أحد مساجد العاصمة الألمانية برلين على خمسة رجال شرطة وأصابهم بعد أن حاولوا إخراجه من المسجد عقب صلاة العشاء وذلك حسبما أفادت الشرطة اليوم الخميس.

وحسب الشرطة فإن الرجل صفع أحد المسؤولين عن المسجد مما جعل الرجل يستدعي الشرطة.

واعتدى الرجل على رجال الشرطة عند وصولهم وألقى رجال الشرطة القبض عليه بمساعدة رذاذ الفلفل.

وقالت الشرطة إن الرجل عض أحد رجالها في ذراعه وصاح "الله أكبر".

وحسب الشرطة فإن خمسة من رجالها أصيبوا خلال مهمتهم في المسجد واضطر اثنان منهم لترك العمل في هذا اليوم.