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رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وزير الخارجية الفرنسي في باريس

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وزير الخارجية الفرنسي في باريس

01:58 م الخميس 31 أغسطس 2017

رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وزير الخارجية الفرنسي في باريس

الحريري يلتقي وزير الخارجية الفرنسي

بيروت - (أ ش أ)

استهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لقاءاته في العاصمة الفرنسية (باريس) باجتماع عقده اليوم الخميس مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسي جان ايف لودريان في حضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس غادي خوري.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري في بيروت أنه تم خلال اللقاء عرض آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يزور الحريري اليوم قصر ماتينيون مقر رئاسة الفرنسية حيث يستقبله رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب.

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