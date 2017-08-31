رئيس الوزراء العراقي يعلن تحرير محافظة نينوى بالكامل من داعش

بغداد - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس استكمال تحرير مدينة تلعفر غربي محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش.

وقال العبادي في بيان وجهه للشعب العراقي :"أعلن لكم أن تلعفر الصامدة التحقت بالموصل المحررة وعادت إلى أرض الوطن، حيث تم خلال الأيام الماضية القضاء على إرهابيي داعش وسحقهم في العياضية والمناطق الأخرى وعدم السماح لهم بالهرب".

وأضاف :"لقد تحررت تلعفر العزيزة وارتفعت راية العراق مرة أخرى بسواعد المقاتلين العراقيين الأبطال من الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والرد السريع وأبناء تلعفر".

وقال :"ها قد اكتملت الفرحة وتم النصر وأصبحت محافظة نينوى بكاملها بيد قواتنا البطلة".

وأكد عزم العراق على المضي للقضاء على جميع عناصر التنظيم على أراضيه.

وكانت القوات العراقية أطلقت الأسبوع الماضي عملية لتحرير المدينة، بعد استكمال تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من سيطرة التنظيم.