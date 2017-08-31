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مقتل 8 أشخاص جراء الفيضانات العارمة في مدينة "كراتشي" الباكستانية

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مصراوي Masrawy

مقتل 8 أشخاص جراء الفيضانات العارمة في مدينة "كراتشي" الباكستانية

01:53 م الخميس 31 أغسطس 2017

فيضانات

إسلام أباد - )أ ش أ(

أعلن مسئولون في باكستان، اليوم الخميس، مقتل 8 أشخاص في مدينة "كراتشي"، وذلك جراء الفيضانات العارمة التي تشهدها المنطقة.

وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن مياه الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على المدينة على مدار الأيام الماضية قد غمرت الشوارع وعرقلت الحياة الطبيعية.

بدوره، قال عمدة مدينة "كراتشي" وسيم أختر إن السلطات تعمل في الوقت الحالي على مساعدة المتضررين من الأمطار والفيضانات.

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية استمرار هطول الأمطار لمدة ثلاثة أيام على أجزاء مختلفة من إقليم "السند" حيث أغلقت السلطات المدارس كإجراء احترازي.

يشار إلى أنه عادة ما تتسبب الأمطار في حدوث فيضانات في دول جنوب آسيا خلال موسم الأمطار الذي يمتد من شهر يونيو حتى سبتمبر من كل عام.

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