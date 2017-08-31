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ضبط مقاول هارب من 200 سنة سجن مُختبئًا بمنطقة بولاق الدكرور

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مصراوي Masrawy

ضبط مقاول هارب من 200 سنة سجن مُختبئًا بمنطقة بولاق الدكرور

01:41 م الخميس 31 أغسطس 2017

ضبط مقاول هارب من 200 سنة سجن مُختبئًا بمنطقة بولاق الدكرور

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، من ضبط مقاول هارب من 341 حكم قضائي صادر ضده بلغت العقوبة فيها 203 سنة حبس ومديونيات مليون و600 ألف جنيه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الخميس، إن تحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام هروب واختباء المحكوم عليه "رمضان.م"، 57 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 341 حكم قضائي صادر ضده في قضايا "نصب، تبديد، شيكات، سرقة تيار كهربائي، مباني" بلغ إجمالي العقوبة فيها السجن 203 سنة، ومديونية بلغت مليون و600 ألف جنيه بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور خشية ضبطه في الأحكام الصادرة ضده.

وأضاف البيان، بأنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحكوم عليه وضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادر ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجاري العرض على النيابة.

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مصراوي Masrawy

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