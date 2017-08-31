الطب الشرعي يستعد لـ"عيد الأضحى" بخطة طوارئ

كتب - عمرو علي:

أعلنت مصلحة الطب الشرعي، برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد، عن خطة طوارئ في أنحاء الجمهورية، تحسبًا لوقوع أعمال عنف أو هجمات إرهابية، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الخطة، تقسيم الجمهورية إلى 5 قطاعات، مع الاستعانة بأطباء القطاعات الأخرى في حالات الطوارئ.

وتشمل الخطة تقسيم الوجه القبلي كقطاع أول، بمحافظات الصعيد من قنا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف، والقطاع الثاني يشمل محافظتي القاهرة والجيزة، وتضمهما مشرحة زينهم.

أمَّا القطاع الثالث فيضم محافظات الإسكندرية ودمنهور ومطروح، ويختص القطاع الرابع بالوجه البحري، بمحافظات الدقهلية والغربية والمنوفية وطنطا والشرقية.

وشمل التقسيم الأخير قطاع مدن القناة، بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، على أن يعمل كل قطاع بنحو 15 طبيبا شرعيا.

وتُعد مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب، القطاع الرئيسي بالمحافظة لاستيعابها أكبر عدد من الجثث من محافظتي القاهرة والجيزة، حيث إن كل قطاع ليس منفصلا عن الآخر، ويتم التنسيق مع مصلحة قطاع الطب الشرعي بمحافظة القاهرة.