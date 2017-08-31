وصفات منزلية من مطبخك لعلاج الحموضة والاضطرابات المعوية

كتب – أحمد عصام روّاي:

نتيجة لعادات الأكل غير الصحية، يعرف عن عيد الأضحى تحديداً بكثرة الإصابة بالحموضة والمغص وغيرها من الاضطرابات المعوية نتيجة تناول كميات من اللحوم والدهون.

نقدم بعض النصائح للتغلب على الحموضة والاضطرابات المعوية باستخدام الوصفات المنزلية، عن طريق الأعشاب وغيرها من المواد المتوافرة في مطبخ المصري.

فحسب ما ذكر على موقعي WebMed و MayoClinic، فإنه من الممكن التغلب على الاضطرابات المعوية ببعض الوصفات منها:

يمكنك شرب منقوع الكراوية المستخلص عن طريق الماء المغلي. ويمكنك أيضًا إذابة بعضًا من بيكربونات الصوديوم في كوب من الماء ثم تجرعها، لكي تُعادل حمض المعدة الذي يسبب لك إحساس حريق الحموضة.

أما من أجل المغص والتقلصات فيمكنك شرب نعناع أو ينسون أو كراوية دافئة.

ومن أجل الإسهال، يمكنك شرب شاي "تقيل".