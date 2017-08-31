أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

وصفات منزلية من مطبخك لعلاج الحموضة والاضطرابات المعوية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وصفات منزلية من مطبخك لعلاج الحموضة والاضطرابات المعوية

01:42 م الخميس 31 أغسطس 2017

وصفات منزلية من مطبخك لعلاج الحموضة والاضطرابات المعوية

وصفات منزلية من مطبخك لعلاج الحموضة والاضطرابات ال

كتب – أحمد عصام روّاي:

نتيجة لعادات الأكل غير الصحية، يعرف عن عيد الأضحى تحديداً بكثرة الإصابة بالحموضة والمغص وغيرها من الاضطرابات المعوية نتيجة تناول كميات من اللحوم والدهون.

نقدم بعض النصائح للتغلب على الحموضة والاضطرابات المعوية باستخدام الوصفات المنزلية، عن طريق الأعشاب وغيرها من المواد المتوافرة في مطبخ المصري.

فحسب ما ذكر على موقعي WebMed و MayoClinic، فإنه من الممكن التغلب على الاضطرابات المعوية ببعض الوصفات منها:

يمكنك شرب منقوع الكراوية المستخلص عن طريق الماء المغلي. ويمكنك أيضًا إذابة بعضًا من بيكربونات الصوديوم في كوب من الماء ثم تجرعها، لكي تُعادل حمض المعدة الذي يسبب لك إحساس حريق الحموضة.

أما من أجل المغص والتقلصات فيمكنك شرب نعناع أو ينسون أو كراوية دافئة.

ومن أجل الإسهال، يمكنك شرب شاي "تقيل".

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد تناول الفسيخ والرنجة في العيد.. هذا ما يجب أن تتناوله!

    هو وهي

  • فسيخ على الطريقة المصرية

    هو وهي

إعلان

a8c73a7179.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش