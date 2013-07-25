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عمرو واكد: اللي اتلسع من شوربة "طنطاوي" ينفخ في زبادي "السيسي"

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عمرو واكد: اللي اتلسع من شوربة "طنطاوي" ينفخ في زبادي "السيسي" عمرو واكد: اللي اتلسع من شوربة "طنطاوي" ينفخ في زبادي "السيسي"

كتب : سهيلة حامد الخميس 25-07-2013 16:38

أكد الفنان عمرو واكد، أن السبب وراء "عسكرة الدولة"، على حد وصفه، هو إصرار جماعة الإخوان على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

قال واكد عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "أنا ضد جماعة الإخوان، ولكني اتلسعت جامد قوي من شوربة طنطاوي ولذلك وجب النفخ في زبادي ".

وأضاف: "إصرار جماعة الإخوان المسلمين وقياداتهم على رجوع مرسي المعزول (مش فاهم على إيه بصراحة)، هو السبب الرئيسي وراء عسكرة الدولة الآن".

وتابع: "ممكن تكون ضد أخونة الدولة وفي نفس الوقت ضد عسكرة الدولة وتكون مواطن طبيعي وصالح".

يذكر أن الفنان عمرو واكد أعرب عن حيرته عقب بيان السيسي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بجد أول مرة مابقاش عارف أعمل إيه.. لن أفوض أحدا لقتل أي حد وحتى لو كان الحد ده محتاج يتحبس أو يتنفي بعيد.. ما أسهل دعم الظلم عند الخائف".

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