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إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية في المنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية في المنيا

01:47 م الخميس 31 أغسطس 2017

إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية في المنيا

إزالة التعد على الأرض الزراعية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، 4 حالات تعد على الأرض الزراعية وحرم الطريق العام، في حملة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 8 قيراط بداخل بندر بني مزار طريق السلام، مُشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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