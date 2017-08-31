وفاة فتاة تناولت عقاقير مجهولة ببني سويف
وفاة فتاة تناولت عقاقير مجهولة ببني سويف
01:46 م الخميس 31 أغسطس 2017
بني سويف ــ أحمد كامل:
لقت فتاة مصرعها، اليوم الخميس، عقب تناولها عقاقير مجهولة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.
واستقبل مستشفى الفشن المركزي فتاة تدعى "سومة. ا. ع" 19 عامًا، مصابة بتسمم عقب تناولها أدوية مجهولة، وتم تحويلها إلى مستشفى بني سويف العام، إلا أنها فارقت الحياة في الطريق ولفظت أنفاسها الأخيرة.
وتحرر محضر بالواقعة بنقطة شرطة المستشفى لوجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة.
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