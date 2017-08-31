حملات تموينية على الأسواق لضبط اللحوم الفاسدة بالإسكندرية

أ. ش. أ

شن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية، اليوم الخميس، حملة على المحال والأسواق، لضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري.

وجرى ضبط المدير المسئول عن ثلاجة تجميد "بدون ترخيص" بمنطقة الدخيلة لحيازته 1.145 طن من اللحوم منتهية الصلاحية، والمدير المسئول عن محل لبيع اللحوم بمنطقة العطارين لقيامه ببيع اللحوم المستوردة المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم محرم بك لعرضه للبيع 220 كيلو جرام من اللحوم، و50 عبوة من الدواجن المذبوحة جميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وجرى التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.