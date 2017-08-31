ضبط شخص ألقى محتويات غرفته وهدد بالانتحار من فندق بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من الإمساك بأحد نزلاء فندق بشارع أحمد عرابي، بمدينة دمنهور، ومنعه من الانتحار بعدما ألقى أثاث غرفته التي يقيم بها في الطابق الخامس إلى الشارع، مهددًا بالقفز هو الآخر والانتحار.

وقال صلاح أنور، أحد سكان المنطقة إن الرجل أثار حالة من الفوضى منذ الصباح، وألقى العديد من المحتويات الموجودة في الغرفة، وكان يبدو عليه عدم الاتزان، واستمر على هذه الحالة لمدة 3 ساعات حتى استطاعت القوات اقتحام الغرفة والإمساك به.

وقال أحد العاملين في الفندق، إن الرجل قدم للمبيت منذ الليلة السابقة، ويحمل بطاقة بها محل إقامة في طنطا.