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صورة ساخرة لـ"ستائر ومناشر غسيل" بـ"دار مصر".. و"الإسكان" ترد

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مصراوي Masrawy

صورة ساخرة لـ"ستائر ومناشر غسيل" بـ"دار ".. و"الإسكان" ترد

01:37 م الخميس 31 أغسطس 2017

صورة ساخرة لـستائر ومناشر غسيل بدار مصر

كتبت- ندى الخولي:
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعمارة في مشروع "دار مصر" بمدينة دمياط الجديدة، تظهر "ستائر ومناشر غسيل في شرفات بعض الوحدات"، مرفق بها تعليقات ساخرة منها "نصبوا الستاير والمناشر يا خالة.. دار مصر دمياط الجديدة تتحدث".

وبسؤال كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن لمصراوي، والمشرف على مشروع "دار مصر"، عن أحقية السكان في التصرف في وحداتهم وشرفاتها الخارجية، قال: "بشكل عام؛ لا يحق لسكان دار مصر تغيير الواجهات الخارجية للعمارات، بما يخل بمظهرها الحضاري الذي تسلموها عليه، وأن كراسة الشروط هي الحَكَم".

بالرجوع لرئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، علاء منيع، أكد ما قاله بهجات، وأضاف لمصراوي: "كراسة الشروط والعقود تحدثت فقط عن منع أي بناء ثابت أو تغيير في واجهات العمارات الخارجية"، مفسرًا "الستارة ليست شيء ثابت، ويحق للساكن وضعها في البلكونة وغلقها وفتحها كما يحلو له، لكن مثلًا لا يحق له بناء جدار أو تقفيل البلكونة وضمها للوحدة".
واستنكر منيع، السخرية من الصورة المنتشرة، وقال "إيه المشكلة إن الناس تحط منشر غسيل.. مين معندوش منشر غسيل".

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