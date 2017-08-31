أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​مطار القاهرة يحصل على جائزة السلامة الجوية من المجلس العالمي للمطارات بإفريقيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​مطار القاهرة يحصل على جائزة السلامة الجوية من المجلس العالمي للمطارات بإفريقيا

01:31 م الخميس 31 أغسطس 2017

​مطار القاهرة يحصل على جائزة السلامة الجوية من المجلس العالمي للمطارات بإفريقيا

وزير الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

حصل مطار القاهرة الدولي، على جائزة السلامة الجوية لعام ٢٠١٧ لأفضل إجراءات لتحسين مستويات السلامة من المجلس العالمى للمطارات لقارة إفريقيا ACI‏.

وأشاد المجلس، بالانجاز الذي جاء طبقا للمراجعة التى تمت من خلال برنامج المطارات المتميزة APEX، والذي يهدف الى مساعدة الدول الأعضاء فى المجلس على تحسين مستويات السلامة، بما يتوافق مع القواعد القياسية والتوصيات الدولية SARPs الصادرة عن منظمه الطيران المدني الدولي "الإيكاو".

ودعا المجلس، رئيس شركة ميناء القاهرة لاستلام الجائزة خلال اجتماع الجمعية العامة للمجلس المقرر انعقاده في شهر أكتوبر القادم في دولة موريشيوس.

وهنأ شريف فتحى وزير الطيران المدني، المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة والعاملين بالشركة على النجاح.

يذكر أن مطار القاهرة حصل على تجديد تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2008 في نظام إدارة الجودة، وهو ما أقرته شركة SGS العالمية المانحة لشهادات المطابقة الدولية، بعد تنفيذ مراجعتها الدورية للتحقق من مدى الإيفاء بمتطلبات المواصفة والتي أكدت استمرار المطار في مطابقته لمتطلبات نظام إدارة الجودة طبقاً للمواصفة الدولية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مطار القاهرة ينفي حدوث ارتباك داخل الصالات

    أخبار

  • السفير الإسرائيلي يغادر القاهرة متوجهًا إلى تل أبيب

    أخبار

  • " للطيران" تتسلم الطائرة السابعة من صفقة الإحلال والتجديد

    أخبار

  • هبوط اضطراري لطائرة تركية بالمطار لإنقاذ حياة شاب سعودي

    أخبار

إعلان

377283ad3c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة