​مطار القاهرة يحصل على جائزة السلامة الجوية من المجلس العالمي للمطارات بإفريقيا

كتب- طه عبيد:

حصل مطار القاهرة الدولي، على جائزة السلامة الجوية لعام ٢٠١٧ لأفضل إجراءات لتحسين مستويات السلامة من المجلس العالمى للمطارات لقارة إفريقيا ACI‏.

وأشاد المجلس، بالانجاز الذي جاء طبقا للمراجعة التى تمت من خلال برنامج المطارات المتميزة APEX، والذي يهدف الى مساعدة الدول الأعضاء فى المجلس على تحسين مستويات السلامة، بما يتوافق مع القواعد القياسية والتوصيات الدولية SARPs الصادرة عن منظمه الطيران المدني الدولي "الإيكاو".

ودعا المجلس، رئيس شركة ميناء القاهرة لاستلام الجائزة خلال اجتماع الجمعية العامة للمجلس المقرر انعقاده في شهر أكتوبر القادم في دولة موريشيوس.

وهنأ شريف فتحى وزير الطيران المدني، المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة والعاملين بالشركة على النجاح.

يذكر أن مطار القاهرة حصل على تجديد تطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2008 في نظام إدارة الجودة، وهو ما أقرته شركة SGS العالمية المانحة لشهادات المطابقة الدولية، بعد تنفيذ مراجعتها الدورية للتحقق من مدى الإيفاء بمتطلبات المواصفة والتي أكدت استمرار المطار في مطابقته لمتطلبات نظام إدارة الجودة طبقاً للمواصفة الدولية.

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