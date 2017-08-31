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مقتل وإصابة 7 جنود في تفجير انتحاري استهدف الجيش الليبي في سرت

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 7 جنود في تفجير انتحاري استهدف الجيش الليبي في سرت

01:48 م الخميس 31 أغسطس 2017

مقتل وإصابة 7 جنود في تفجير انتحاري استهدف الجيش الليبي في سرت

طرابلس - (أ ش أ)
أفاد مصدر عسكري من غرفة عمليات سرت التابعة للجيش الليبي، اليوم الخميس، بمقتل جنديين اثنين وإصابة 5 آخرين في تفجير انتحاري استهدف بوابة يتمركز بها أفراد من مديرية أمن سرت وجنود تابعون للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى بمدينة رأس لانوف إلى أن ينقلوا إلى شرق البلاد.

وأضاف المصدر وفقا لقناة (العربية) ، أن انتحاريا كان يقود سيارة اقترب من البوابة التي تقع جنوب منطقة النوفلية شرق سرت قبل أن يقوم بالتفجير.

وأوضح المصدر أن قوة عسكرية وصلت لموقع البوابة وأغلقتها بالتوازي، مع إرسال فرق للرصد والاستكشاف بحثا عن أي عناصر متنقلة بالقرب من المنطقة الصحراوية التي تقع فيها البوابة.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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