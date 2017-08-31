شينزو آبي يؤكد أهمية تعزيز علاقات اليابان مع بريطانيا

طوكيو - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، اليوم الخميس، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وبريطانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي في طوكيو.

وقال أبي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن اليابان وبريطانيا تتشاركان في القيم الأساسية مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون، مشيرا إلى أنه ناقش مع ماي مستقبل العلاقات بين طوكيو ولندن الشريكتان الاستراتيجيتان.

ووصف أبي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي تجاه اليابان مؤخرا بالأمر"المشين"، معتبرا ما حدث بأنه تهديد خطير وغير مسبوق حيث أضاف أن النظام الدولي المبني على حكم القانون يتم انتهاكه بشكل خطير وطرق مختلفة.

وأكد رئيس الوزراء الياباني رفضه لتطوير كوريا الشمالية لأسلحة نووية وصواريخ، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيرته البريطانية على الاستمرار في الضغط على بيونج يانج ومطالبة الصين بلعب دور أكبر في هذا الملف.

وأعلن أبي أنه اتفق خلال محادثاته مع ماي على دفع العلاقات الثنائية بين اليابان وبريطانيا إلى مرحلة جديدة خاصة في مجالي الأمن والاقتصاد، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على أمن وسلم المجتمع الدولي.

وشدد رئيس الوزراء الياباني على أهمية دور بريطانيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث أكد أن لندن تعد لاعبا مهما للأمن في المنطقة.

وحول سبل مكافحة الإرهاب والتصدي للقرصنة الإلكترونية، قال أبي إنه اتفق مع ماي على تبادل المعلومات والخبرات حيث أن المملكة المتحدة لديها خبرات كبيرة في هذا المجال.

كما تطرق أبي في محادثاته مع نظيرته البريطانية إلى الوضع في بحر الصين الجنوبي، حيث شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على النظام الدولي المبني على حكم القانون.