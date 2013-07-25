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بهجت قمر مستنكرًا: "السيسي لما يواجه العنف معناه الدعوة للفتنة والمرشد لما يحرض ندافع عنه"

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بهجت قمر مستنكرًا: "السيسي لما يواجه العنف معناه الدعوة للفتنة والمرشد لما يحرض ندافع عنه" بهجت قمر مستنكرًا: "السيسي لما يواجه العنف معناه الدعوة للفتنة والمرشد لما يحرض ندافع عنه"

كتب : سهيلة حامد منذ 59 دقيقة

استنكر الشاعر أيمن بهجت قمر، وصف البعض لدعوة وزير الدفاع عبدالفتاح لتفويضه لمواجهة العنف والإرهاب بـ"الفتنة"، في حين تجاهلوا تحريض محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين على منصة رابعة العدوية.

وقال بهجت قمر عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "لما السيسي يقول أواجه العنف المحتمل ده معناه الدعوه للفتنة والمرشد لما يحرض في رابعة عادي تدافع عنه؟.. إنتوا مرعوبين أوي على فكرة، العبوا غيرها كلها على قلب رجل واحد خلصانه من بدري".

يذكر أن السيسي ناشد في خطابه، المصريين النزول يوم الجمعة لإثبات إرادة الشعب وقراره، بأنه في حالة أن تم اللجوء للعنف والإرهاب يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمواجهة العنف والإرهاب.

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