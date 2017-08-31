زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إيران

طهران - (أ ش أ)

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، منطقة جبلية نائية جنوب إيران، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الزلزال وقع في منطقة ذات كثافة سكانية صغيرة بالقرب من بلدة "زياراتالي" على بعد 1330 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال أبي إن الشركات اليابانية ستبدأ في استثمارات جديدة في المملكة المتحدة حتى بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يدل على استمرار ثقة طوكيو الكبيرة في الاقتصاد البريطاني.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله في أن تتم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بهدوء ونجاح، مؤكدا أن هذا يعد ضروريا للاقتصاد العالمي بأكمله.