أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إيران

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إيران

01:41 م الخميس 31 أغسطس 2017

زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إيران

أرشيفية

طهران - (أ ش أ)

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، منطقة جبلية نائية جنوب إيران، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.

وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الزلزال وقع في منطقة ذات كثافة سكانية صغيرة بالقرب من بلدة "زياراتالي" على بعد 1330 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال أبي إن الشركات اليابانية ستبدأ في استثمارات جديدة في المملكة المتحدة حتى بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يدل على استمرار ثقة طوكيو الكبيرة في الاقتصاد البريطاني.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن أمله في أن تتم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بهدوء ونجاح، مؤكدا أن هذا يعد ضروريا للاقتصاد العالمي بأكمله.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاتحاد الأوروبي : بولندا لم تعلن "تدابيرها" لحماية سيادة القانون

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يدعو لندن إلى مزيد من الوضوح في مفاوضات الـ"بريكست"

    أخبار

  • معبوث البرلمان الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يساعد أمريكا بخرائط فضائية لمنطقة الكوارث في تكساس

    أخبار

إعلان

d062d38900.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"