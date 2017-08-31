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التضامن: صرف المعاشات الآلية منتصف الليل

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التضامن: صرف المعاشات الآلية منتصف الليل التضامن: صرف المعاشات الآلية منتصف الليل

التحرير

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قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات من الصرافات الآلية.

قالت والي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي سيكون متاحا بدءا من مساء اليوم (منتصف الليل)، لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية، ويبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون نحو 79% من إجمالي أصحاب المعاشات.

وأوضحت أن خدمة الخط الساخن لماكينات الصراف الآلي تعمل خلال إجازة عيد الأضحى، وتتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف من خلال "كول سنتر" 19680 و19683.

وصرحت وزيرة التضامن، في وقت سابق، بأن صرف المعاشات سيكون متاحا من الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات، وأيضا من ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك وماكينات صرف البريد.

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وذكرت أن إجمالي عدد الماكينات المتاح منها الصرف يبلغ 8 آلاف و200 ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، مطمئنة أصحاب المعاشات والمستحقين، بأنه هناك متابعة مستمرة لعمليات تغذية الماكينات بالنقدية طوال مدة عيد الأضحى المبارك.

أما عن عمليات الصرف المباشر من مكاتب التأمينات ومكاتب البريد، فأشارت الوزيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر سوف يكون الصرف متاحا.

يذكر أن المانع القانوني لصرف معاش شهر سبتمبر قبل العيد خلال شهر أغسطس، يرجع لنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، التي حددت تاريخ استحقاق المعاش اليوم الأول من الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وأنه في المناسبات الدينية والوطنية السابقة كان يقتصر الأمر على تقديم موعد الصرف، لكن خلال نفس شهر الاستحقاق.

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