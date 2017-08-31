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25 شركة محظورة من إلحاق العمالة المصرية من الخارج

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مصراوي Masrawy

25 شركة محظورة من إلحاق العمالة المصرية من الخارج

01:22 م الخميس 31 أغسطس 2017

25 شركة محظورة من إلحاق العمالة المصرية من الخارج

كتبت- نورا ممدوح:

في الوقت الذي تتزايد فيه رغبة الشباب للسفر إلى الخارج، توجد شركات إلحاق العمالة بالخارج متخصصة في توفير فرص عمل بالبلدان العربية والأوربية وتسهيل عملية الحصول على عقد عمل مقابل مبلغ مالي، إلا أن هناك بعض الشركات تحظر وزارة القوى العاملة التعامل معها.

وينشر "مصراوي" قائمة بأسماء شركات إلحاق العمالة المحظور التعامل معها بقرار من وزارة القوى العاملة:

شركة زيادة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1000
شركة الفيصلية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1119
شركة الهيلا (الشاب سابقاً) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 599
شركة سنايا (سمارا سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 51
شركة سرهد الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1006
شركة تساهيل لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1045
شركة مودة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1055
شركة هامور لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1086
شركة جرين ستار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1099
شركة ابشر(ترانزيت سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1103
شركة النوبة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 558
شركة النيل الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 487
شركة نيو كايرو الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 922
شركة الوئام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 578
شركة فيوتشر لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 959
شركة انايل روز لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 1180
شركة اورينت لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 45
شركة السيح لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 844
شركة نيوتايم لالحق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1187
شركة اى ان اى ايجيبت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 532
شركة روافد الخليج لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 964
شركة زهور النيل العمالة بالخارج ترخيص 1130
شركة السلطان العمالة بالخارج ترخيص 562
شركة الامريكية ايجيبت العمالة بالخارج ترخيص 1198
شركة زهرة الشرق العمالة بالخارج ترخيص 913
شركة دار البيان العمالة بالخارج ترخيص 1110

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مصراوي Masrawy

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