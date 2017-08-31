25 شركة محظورة من إلحاق العمالة المصرية من الخارج

كتبت- نورا ممدوح:

في الوقت الذي تتزايد فيه رغبة الشباب للسفر إلى الخارج، توجد شركات إلحاق العمالة بالخارج متخصصة في توفير فرص عمل بالبلدان العربية والأوربية وتسهيل عملية الحصول على عقد عمل مقابل مبلغ مالي، إلا أن هناك بعض الشركات تحظر وزارة القوى العاملة التعامل معها.

وينشر "مصراوي" قائمة بأسماء شركات إلحاق العمالة المحظور التعامل معها بقرار من وزارة القوى العاملة:

شركة زيادة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1000

شركة الفيصلية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1119

شركة الهيلا (الشاب سابقاً) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 599

شركة سنايا مصر (سمارا سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 51

شركة سرهد الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1006

شركة تساهيل لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1045

شركة مودة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1055

شركة هامور لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1086

شركة جرين ستار لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1099

شركة ابشر(ترانزيت سابقا) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1103

شركة النوبة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 558

شركة النيل الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 487

شركة نيو كايرو الخليج لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 922

شركة الوئام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 578

شركة فيوتشر لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 959

شركة انايل روز لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 1180

شركة اورينت لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 45

شركة عيون السيح لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 844

شركة نيوتايم لالحق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1187

شركة اى ان اى ايجيبت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 532

شركة روافد الخليج لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص 964

شركة زهور النيل العمالة بالخارج ترخيص 1130

شركة السلطان العمالة بالخارج ترخيص 562

شركة الامريكية ايجيبت العمالة بالخارج ترخيص 1198

شركة زهرة الشرق العمالة بالخارج ترخيص 913

شركة دار البيان العمالة بالخارج ترخيص 1110