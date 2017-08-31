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لمياء تطلب الخلع: "مش عاوز يفرحنا ويشتري خروف العيد"

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مصراوي Masrawy

لمياء تطلب الخلع: "مش عاوز يفرحنا ويشتري خروف العيد"

01:27 م الخميس 31 أغسطس 2017

كتبت - نور العمروسي:
بعد 8 سنوات من الزواج، طلبت "لمياء" الخلع من زوجها لعدم شرائه خروفًا في عيد الأضحى.

وأقامت ربة المنزل ذو الـ29 عامًا دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطلب فيها الخلع من زوجها المدرس، ووالد طفليها، لرفضه شراء خروف للتضحية به في عيد الأضحى.

وبدأت الخلافات بين الزوجين يوم 15 أغسطس الماضي، بعد رفض الأب التضحية بخروف، ورده على طلب الزوجة شراء أضحية: "هنشتري لحمة السنة دى بدل الخروف"، مع وعدها بالشراء في العيد المقبل، وهو ما أثار غضبها.

وحسب "لمياء"، فإن زوجها ميسور الحال، ولكنه يرى أن التضحية بخروف "تكلفة على الفاضي".
ومع تصاعد الخلافات، خيَّرت الزوجة زوجها بين تركها المنزل أو شراء خروف لإدخال الفرحة على طفليه مثل الجيران الذين اشتروا أضحية العيد، فردّ عليها "هتخربي بيتك عشان خروف.. خليه ينفعك"، فغضبت وحملت طفليها مغادرةً إلى بيت أسرتها.

وحاول والد لمياء التدخل لحل المشكلة، بعرضه دفع ثمن الخروف، لكن الزوج رفض، كما رفض عودتها لمنزل الزوجية مرة أخرى، فأحست بالإهانة وقالت في أسى: "طلب خروف قالي هطلقك.. دا انا لو طلبت عجل هيقتلني"!!

ومع إصرار الزوجة على شراء خروف العيد، ورفض الزوج عودتها للبيت أقامت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة حملت رقم 2306 لسنة 2017.

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مصراوي Masrawy

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