بالصور| طلاق توني براكستون وكيري لويس بعد زواج استمر 12 عاما

كتب : إنجي رأفت منذ 13 دقيقة

حصلت المغنية العالمية توني براكستون علي أوراق طلاقها الرسمية من زوجها السابق كيري لويس بعد 12 عاما من زواجهما.

و قال المتحدث الإعلامي لتوني براكستون أن الانفصال بينهم تم بطريقة ودية، وقال أنهم سيتعاونون في تربية أبنائهم معا.

يذكر أن توني براكستون وكيري لويس لديهم طفلين، دينيم 11 سنة، وديزيل، 10 سنوات.

واجهت توني براكستون العديد من المشكلات الفنية والمادية في الأعوام السابقة، التي جعلتها تصرح أكثر من مرة أنها تعاني من اضطرابات في حياتها الشخصية.

حصلت المغنية توني براكستون علي جائزة الجرامي Grammy Awards ستة مرات، وحققت أغنيتها الشهيرة Unbreak My heart نجاحا ساحقا و تعتبر أشهر أغنياتها.