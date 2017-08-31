تحديد سعر كيلو البلح في الوادي الجديد.. و300 جنيه للطن خارج المحافظة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مع مزارعي ومنتجي البلح، وعدد من أصحاب المصانع بالمحافظة، ونقيب الزراعيين والمعنيين من التنفيذين، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة، لوضع الضوابط الخاصة لطرح سعر استرشادي موحد لمحصول البلح ورسوم تصريح خروج البلح الخام من المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه بعد المناقشة، جرى الاستقرار على سعر استرشادي في حدود 10 جنيهات حتى 12 جنيهًا للكيلو، وجرى وضع تسعيرة رسوم تصريح خروج البلح الخام خارج المحافظة، بواقع 300 جنيه للطن الواحد.

وأوضح الزملوط، أن ثلاجات مصنع المحافظة مفتوحة لجميع المنتجين والمزراعين، بتكلفة أقل من القطاع الخاص حتى 50% للحفاظ على استقرار الأسعار التي تصب في مصلحة المزارع البسيط.

وأوضح الزملوط، أن حفظ البلح يعطي فرصة أكبر لتشغيل المصانع طوال العام حتى شهر رمضان، ولا يقتصر على شهرين أو ثلاثة فقط، وبذلك يوفر فرص عمل للشباب والسيدات العاملات في مجال تصنيع البلح بالمحافظة.