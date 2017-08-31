أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تحديد سعر كيلو البلح في الوادي الجديد.. و300 جنيه للطن خارج المحافظة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحديد سعر كيلو البلح في الوادي الجديد.. و300 جنيه للطن خارج المحافظة

01:28 م الخميس 31 أغسطس 2017

تحديد سعر كيلو البلح في الوادي الجديد.. و300 جنيه للطن خارج المحافظة

محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مع مزارعي ومنتجي البلح، وعدد من أصحاب المصانع بالمحافظة، ونقيب الزراعيين والمعنيين من التنفيذين، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة، لوضع الضوابط الخاصة لطرح سعر استرشادي موحد لمحصول البلح ورسوم تصريح خروج البلح الخام من المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه بعد المناقشة، جرى الاستقرار على سعر استرشادي في حدود 10 جنيهات حتى 12 جنيهًا للكيلو، وجرى وضع تسعيرة رسوم تصريح خروج البلح الخام خارج المحافظة، بواقع 300 جنيه للطن الواحد.

وأوضح الزملوط، أن ثلاجات مصنع المحافظة مفتوحة لجميع المنتجين والمزراعين، بتكلفة أقل من القطاع الخاص حتى 50% للحفاظ على استقرار الأسعار التي تصب في مصلحة المزارع البسيط.

وأوضح الزملوط، أن حفظ البلح يعطي فرصة أكبر لتشغيل المصانع طوال العام حتى شهر رمضان، ولا يقتصر على شهرين أو ثلاثة فقط، وبذلك يوفر فرص عمل للشباب والسيدات العاملات في مجال تصنيع البلح بالمحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنسيق بين "الأوقاف" و"الأمن" لتأمين صلاة العيد بالوادي الجديد

    أخبار

  • صحة الوادي الجديد" تعلن منافذ توزيع ألبان الأطفال المدعمة خلال أيام

    أخبار

  • ثقافة الوادي الجديد: برنامج فني متكامل خلال أيام العيد

    أخبار

  • بالصور.. الوادي الجديد تكرم الشباب الحاصلين على منح تدريبية

    أخبار

إعلان

f619a4cfc0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش