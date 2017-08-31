إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين على طريق "أسيوط - البحر الأحمر".



وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى على طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، وبالانتقال تبين إصابة 14 شخصًا بإصابات بكسور وجروح وتم نقلهم إلى مستشفى المبرة بأسيوط.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.