إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
01:23 م الخميس 31 أغسطس 2017
أسيوط - أسامة صديق:
أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين على طريق "أسيوط - البحر الأحمر".
وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى على طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، وبالانتقال تبين إصابة 14 شخصًا بإصابات بكسور وجروح وتم نقلهم إلى مستشفى المبرة بأسيوط.
وتحرر المحضر اللازم، وجاري رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.
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