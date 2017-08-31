"المسطحات" تنقذ طالبا من الغرق بعد سقوطه من أعلى كوبري عباس

كتب – علاء عمران:

نجحت قوة من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، اليوم الخميس، في إنقاذ أحد المواطنين عقب اختلال توازنه وسقوطه في مياه النيل من أعلى كوبري عباس.

وكانت خدمات تأمين المسطح المائي لنهر النيل تتفقد الحالة الأمنية بالمسطح المائي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأثناء ذلك تلاحظ لهم سقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري عباس، وعلى الفور قام كل من مساعد الشرطة جمال محمد خضير، والمجند أحمد محمد نوفل، والمجند محمود حسن على، من قوة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالإسراع نحوه وتمكنوا من إنقاذه وانتشاله قبل غرقه.

وأفاد المذكور بأنه يدعى محمد "أ.ع "21 سنة-طالب" مقيم بالمعادي، وأنه أثناء جلوسه على سور الكوبري اختل توازنه، مما أدى لسقوطه بمياه النهر، وقدم الشكر لرجال شرطة المسطحات لتواجدهم وسرعة تحركهم وجهودهم في إنقاذه.

من جانبه، قام اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتكريم أفراد الشرطة القائمين على عملية الإنقاذ لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم.