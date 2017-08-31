تجديد حبس صاحب شركة وزوجته بتهمة الإتجار في مخدر "الأيس" بالهرم

كتب - صابر المحلاوي:

أمر المستشار أحمد عطية، مدير نيابة الهرم، اليوم الخميس، بتجديد حبس صاحب شركة استيراد وتصدير وزوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

البداية عندما وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة باتجار "طارق.م"، صاحب شركة وزوجته "رشا. ح"، ربة منزل في المواد المخدرة.

بإعداد كمين لهما تم ضبطهما بميدان الرماية أثناء استقلالهما سيارة ملاكي وبحوزتهما 70 جراما من مخدر "الأيس كريستال" وميزان حساس و65 ألف جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة.