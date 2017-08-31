أسهل طريقتين لعمل الكبدة في العيد

أسهل طريقتان لعمل الكبدة في العيد

إعداد- هاجر حاتم:

المقادير

كبدة اسكندراني على طريقة سالي فؤاد

نصف كيلو كبدة بقري مقطعة مثل الشاورما

فلفل اخضر واحمر

فلفل احمر حار حسب الرغبة

ملح

فلفل

2 ملعقة زيت عباد الشمس

كمون حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة ثوم

2 ملعقة خل

2 ملعقة ليمون

2 خبز أسمر باجيت

أوعيش بلدي اسمر

طريقة التحضير

- في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي نصف كمية الثوم وشوحيها جيدا.

- ثم ضيفي الكبدة وقلبيها ثم تبليها بالملح والفلفل والكمون والبابريكا ثم ضفي الفلفل الاحمر والاخضر.

- قلبيهم جيدا واتركيها حوالي 3 دقائق ثم ضيفي الخل والليمون والثوم وقلبيهم وقدميها ساخنة.