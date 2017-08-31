أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة دمياط: هدفي بناء كليات جديدة وخلق كوادر شبابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة دمياط: هدفي بناء كليات جديدة وخلق كوادر شبابية

01:18 م الخميس 31 أغسطس 2017

رئيس جامعة دمياط: هدفي بناء كليات جديدة وخلق كوادر شبابية

جامعة دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، الذي تولى مهمته، قبل ساعات، بعد أن ظل المنصب شاغرًا لأكثر من عام، إنه يسعى إلى تطوير الجهاز الإداري وتطويره والاستعانة بالخبرات المتميزة وتكثيف الدورات التثقيفية المهمة لبناء الكوادر.

وأضاف دعدور، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه يسعى إلى استكمال الإنشاءات الخاصة بالجامعة بداية من الحرم الجامعي، مرورًا بتدشين كليات جديدة عقب الحصول على الموافقة الخاصة بها وأبرزها كليتي طب الأسنان والصيدلة.

وبيّن رئيس الجامعة، أن هناك تعاون بين أعضاء هيئات التدريس بالكليات المختلفة والمجتمع المحيط من خلال الدراسات والمبادرات التنموية والحملات البيئية التي تهدف إلى تطوير القرى والمدن في المحافظة، لافتًا إلى أنه من المقرر تكثيف التعاون المشترك بين الجامعة والديوان العام خلال الفترة المقبلة لتحقيق أفضل النتائج.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين الدكتور السيد محمد دعدور رئيسًا لجامعة دمياط لمدة أربع سنوات، بعد أن ظل المنصب شاغرًا لأكثر من عام وشغل الدكتور ممدوح نعمة الله، منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة حتى صدور القرار الثلاثاء.

واعتبر دعدور من أبرز المرشحين للمنصب، وجرى تعيينه معيدًا بكلية التربية "مناهج وطرق تدريس" في عام 1988 قبل أن يصبح مدرسًا في أكتوبر من العام 1995، وأستاذًا بعدها بعشر سنوات، وكان يشغل منصب نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة منذ عامين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد شغور المنصب لأكثر من عام.. رئيس جديد لجامعة دمياط

    أخبار

  • مدير أمن دمياط: إطلاق 14 رصاصة على سيارة ضابط "الاغتيال"

    أخبار

  • محافظ المنوفية يحظر نقل الموظفين بين وحدات الجهاز الإداري

    أخبار

  • محافظ دمياط يبحث إجراءات تدشين كليتي الهندسة والصيدلة

    أخبار

إعلان

6226d43410.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش