رئيس جامعة دمياط: هدفي بناء كليات جديدة وخلق كوادر شبابية

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، الذي تولى مهمته، قبل ساعات، بعد أن ظل المنصب شاغرًا لأكثر من عام، إنه يسعى إلى تطوير الجهاز الإداري وتطويره والاستعانة بالخبرات المتميزة وتكثيف الدورات التثقيفية المهمة لبناء الكوادر.

وأضاف دعدور، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه يسعى إلى استكمال الإنشاءات الخاصة بالجامعة بداية من الحرم الجامعي، مرورًا بتدشين كليات جديدة عقب الحصول على الموافقة الخاصة بها وأبرزها كليتي طب الأسنان والصيدلة.

وبيّن رئيس الجامعة، أن هناك تعاون بين أعضاء هيئات التدريس بالكليات المختلفة والمجتمع المحيط من خلال الدراسات والمبادرات التنموية والحملات البيئية التي تهدف إلى تطوير القرى والمدن في المحافظة، لافتًا إلى أنه من المقرر تكثيف التعاون المشترك بين الجامعة والديوان العام خلال الفترة المقبلة لتحقيق أفضل النتائج.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين الدكتور السيد محمد دعدور رئيسًا لجامعة دمياط لمدة أربع سنوات، بعد أن ظل المنصب شاغرًا لأكثر من عام وشغل الدكتور ممدوح نعمة الله، منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة حتى صدور القرار الثلاثاء.

واعتبر دعدور من أبرز المرشحين للمنصب، وجرى تعيينه معيدًا بكلية التربية "مناهج وطرق تدريس" في عام 1988 قبل أن يصبح مدرسًا في أكتوبر من العام 1995، وأستاذًا بعدها بعشر سنوات، وكان يشغل منصب نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة منذ عامين.