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مظاهر احتفال نجوم زمان بعيد الأضحى.. أحمد مظهر امتطى الخروف لسبب غريب

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مظاهر احتفال نجوم زمان بعيد الأضحى.. أحمد مظهر امتطى الخروف لسبب غريب مظاهر احتفال نجوم زمان بعيد الأضحى.. أحمد مظهر امتطى الخروف لسبب غريب

التحرير

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تتفاوت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى بين شخص وآخر، فلكل فرد عاداته التي يحرص على ممارستها في كل عيد، والتي تتميز بخصوصية شديدة، ولا يكتمل العيد بدونها، وبالمثل كان فنانو الزمن الجميل، إذ حرص الكثير منهم على أداء طقوس عيد الأضحى، بل ومشاركة الصحافة بصورهم أثناء احتفالهم بالعيد.

في التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير لايف" مظاهر احتفال بعض من فناني الزمن الجميل بعيد الأضحى المبارك.

أحمد مظهر

كان يحرص فارس السينما المصرية، الفنان الراحل أحمد مظهر، على تقديم أضحية العيد، وقد تعوّد قبل الذبح بيومين أن يصطحب الخروف ويداعبه ويلاعبه حتى يذهب عنه روع لحظات نهايته، والطريف أنه قد تخيل الخروف حصانًا، فأراد أن يداعبه على طريقته الخاصة بركوبه، وقد اُلتقطت له صورة في هذا الوضع، نشرتها مجلة الكواكب على غلافها.

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صباح

رغم أنها كانت مسيحية، إلا أنها حرصت على مشاركة زملائها المسلمين في الوسط الفني الاحتفال بعيد الأضحى، بل كانت تقيم لهم مآدب الطعام في المناسبات الدينية، ومنها العيد، كما أن لها صورة شهيرة مع "خروف العيد"، نشرتها لها إحدى المجلات، والطريف أنها ألبست الخروف شريطًا أحمر حول رقبته.

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سامية جمال

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كانت تحرص الراقصة والفنانة الراحلة سامية جمال على شراء خروف العيد بنفسها، فكانت تنزل إلى السوق، وتنتقي الخروف المناسب، ثم تلتقط صورة لها مع الجزارين والبائعين وهي سعيدة بخروف العيد كالطفلة الصغيرة.

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مريم فخر الدين

ووفقًا لمقال نشرته مجلة الكواكب عام 1963، اعتادت الفنانة مريم فخر الدين على قضاء أول يوم العيد مع زوجها محمود ذو الفقار وشقيقها يوسف فخر الدين، بصحبة أيضًا الفنانة مديحة يسرى وزوجها محمد فوزى، والذي يفضل أن يبدأ طعامه بطبق الشوربة قبل أن يأكل من صوانى الفتة واللحم المحمر. وتظهر معه بالصورة الفنانة هند رستم.

فاتن حمامة

اعتادت سيدة الشاشة العربية، الفنانة الراحلة فاتن حمامة على إقامة حفل شواء في منزلها، احتفالا بعيد الأضحى، تدعو إليه صديقاتها من النساء، وفق ما نشرت مجلة "الكواكب"، وقد ظهرت معها في إحدى الصور الفنانة وداد حمدي، والفنانة ليلى فوزي.

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التحرير

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