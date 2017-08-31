مطار القاهرة ينفي حدوث ارتباك داخل الصالات



كتب- طه عبيد:

نفى مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، حدوث ارتباك داخل صالة السفر والوصول بمبنى الركاب 2 الجديد.

وأكد المصدر، أن إقلاع الرحلات من مباني المطار يسير بصورةٍ طبيعية وفقًا لجداول التشغيل ودون أي تأخيرات تذكر، مشيرًا إلى أنه يتم تجربة صافرات الإنذار في مباني الركاب أحيانًا للتأكد من عملها، قائلًا: "تكون تجارب لحظية لا تتعدي دقيقة واحدة للتأكد من عمل الصافرات".

ونفى المصدر، كل ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية حول انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أن التيار يعمل بكفاءة عالية كالمعتاد وهناك متابعة مستمرة مع شركة الكهرباء، فضلًا عن متابعة المحولات وصيانتها بشكل مستمر.

وأضاف المصدر، أن المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، تفقد صالات السفر والوصول صباح اليوم الخميس للاطمئنان على سير العمل، وهنأ خلالها العاملين بعيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الجولة، متابعة الاستعدادات داخل الصالات لاستقبال عودة الحجاج عقب انتهاء آداء المناسك في الأراضي المقدسة، والتنسيق بين كل الجهات التي تشارك في موسم عودة الحجاج .