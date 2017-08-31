تداول 26 سفينة في موانئ بورسعيد
تداول 26 سفينة في موانئ بورسعيد
01:04 م الخميس 31 أغسطس 2017
موانئ بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، استقبال 26 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول 4 سفن حاويات، وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينة، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء خروج 3 سفن بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.
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