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تداول 26 سفينة في موانئ بورسعيد

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مصراوي Masrawy

تداول 26 سفينة في موانئ بورسعيد

01:04 م الخميس 31 أغسطس 2017

تداول 26 سفينة في موانئ بورسعيد

موانئ بورسعيد - أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، استقبال 26 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول 4 سفن حاويات، وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينة، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء خروج 3 سفن بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

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مصراوي Masrawy

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