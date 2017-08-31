بالصور.. تحصيل 30 ألف جنيه غرامات فورية في حملة مرورية بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

تفقد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، عددًا من الكمائن، وأشرف على حملة مرورية بمنطقة شطا، أسفرت عن ضبط 617 مخالفة متنوعة وتحصيل مبلغ 29650 جنيهًا تصالح فوري.

وأعلن خيرت، ضبط متهمين اثنين بحيازتهما فردي خرطوش و4 طلقات، مشيرًا إلى أنه جرى ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، فضلًا عن تنفيذ 490 حكمًا جزئيًا و173 حكم مخالفة، وضبط 22 قضية تموينية تمثلت في البيع بأزيد من السعر المقرر والامتناع عن الإعلان عن السعر وحيازة ألعاب نارية محظور تداولها وإدارة مخبز دون ترخيص، في حملة استمرت ليومين برئاسته.

وأجرى مدير الأمن جولة تفقدية مفاجئة للتأكد من تطبيق خطة المديرية في تأمين مجمعات المحاكم والنيابات وتفقد الخدمات الأمنية المعينة على مجمعات المحاكم والنيابات وكيفية تأمين مأموريات ترحيل المتهمين وقاعات الجلسات وكذلك غرف الحجز ومدى ملائمتها للاشتراطات الصحية ومراعاتها لحقوق الإنسان.