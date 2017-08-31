سقوط "خُط" أسيوط الهارب من حكم بالسجن وبحوزته قنبلة

كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث أسيوط، اليوم الخميس، من ضبط أحد العناصر الإجرامية هارب من تنفيذ حكم بالسجن 15 سنة في قضية سلاح وبحوزته بندقية آلية وذخائر وقنبلة محلية الصنع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الخميس، إن معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أكدت أن العنصر الخطر "محمود.ع"، وشهرته الخط، 45 سنة، مزارع، ومقيم عرب مطير بدائرة مركز شرطة البداري، وسبق اتهامه في 2 قضية "سلاح" ومحكوم عليه في قضية "سلاح" بالسجن لمدة 15 عام، متواجد بدائرة المركز.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية مكبرة استهدفت المذكور وتم ضبطه وبحوزته (بندقية آلية و98 طلقة لذات العيار، قنبلة محلية الصنع، 2 خزينة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في مقاومة الأجهزة الأمنية حال ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.