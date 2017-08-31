حبس موظف بمديرية الشباب والرياضة متهم بالنصب على مواطنين بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة فاقوس العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، حبس موظف حسابات بمديرية الشباب والرياضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على عدد من أهالي كفر "الحاج عمر" التابع لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات من أهالي كفر "الحاج عمر" التابع لدائرة مركز فاقوس، بقيام "رفعت. ع. م" موظف حسابات بمديرية الشباب والرياضة، بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تصل إلى مليون جنيه.

وأشار مُقدموا البلاغات، إلى أن المتهم تحصل منهم على الأموال مقابل توظيفهم في مديرية الأوقاف، عمال وخُطباء.

تم ضبط المشكو في حقه، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات.