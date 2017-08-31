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أسهل طريقتان لعمل الكبدة في العيد

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مصراوي Masrawy

أسهل طريقتان لعمل الكبدة في العيد

12:51 م الخميس 31 أغسطس 2017

أسهل طريقتان لعمل الكبدة في العيد

3 طرق سهلة لعمل الكبدة

إعداد- هاجر حاتم:

كبدة بالفلفل والشطة من موقع كوكباد

المقادير

كبدة اسكندراني على طريقة سالي فؤاد

نصف كيلو كبدة بقري مقطعة مثل الشاورما

فلفل اخضر واحمر 

فلفل احمر حار حسب الرغبة

ملح 

فلفل 

2 ملعقة زيت عباد الشمس 

كمون حسب الرغبة 

2 ملعقة كبيرة ثوم 

2 ملعقة خل 

2 ملعقة ليمون 

2 خبز أسمر باجيت 

أوعيش بلدي اسمر

طريقة التحضير

- في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي نصف كمية الثوم وشوحيها جيدا.

- ثم ضيفي الكبدة وقلبيها ثم تبليها بالملح والفلفل والكمون والبابريكا ثم ضفي الفلفل الاحمر والاخضر.

- قلبيهم جيدا واتركيها حوالي 3 دقائق ثم ضيفي الخل والليمون والثوم وقلبيهم وقدميها ساخنة.

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مصراوي Masrawy

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