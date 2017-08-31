أسهل طريقتان لعمل الكبدة في العيد
أسهل طريقتان لعمل الكبدة في العيد
12:51 م الخميس 31 أغسطس 2017
3 طرق سهلة لعمل الكبدة
إعداد- هاجر حاتم:
المقادير
كبدة اسكندراني على طريقة سالي فؤاد
نصف كيلو كبدة بقري مقطعة مثل الشاورما
فلفل اخضر واحمر
فلفل احمر حار حسب الرغبة
ملح
فلفل
2 ملعقة زيت عباد الشمس
كمون حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة ثوم
2 ملعقة خل
2 ملعقة ليمون
2 خبز أسمر باجيت
أوعيش بلدي اسمر
طريقة التحضير
- في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي نصف كمية الثوم وشوحيها جيدا.
- ثم ضيفي الكبدة وقلبيها ثم تبليها بالملح والفلفل والكمون والبابريكا ثم ضفي الفلفل الاحمر والاخضر.
- قلبيهم جيدا واتركيها حوالي 3 دقائق ثم ضيفي الخل والليمون والثوم وقلبيهم وقدميها ساخنة.
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