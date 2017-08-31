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ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار بالهند إلى 11 قتيلا و14 مصابا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار بالهند إلى 11 قتيلا و14 مصابا

12:43 م الخميس 31 أغسطس 2017

ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار بالهند إلى 11 قتيلا و14 مصابا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الهندية ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مدينة مومباي إلى 11 قتيلا، مع استمرار المخاوف من أن كثيرا من الأشخاص لا يزالون محاصرين بعد الانهيار الذي وقع اليوم الخميس في العاصمة المالية للهند.

ويواصل رجال الإنقاذ جهودهم للعثور على ناجين بين حطام المبنى المنهار، والذي يعتقد أنه أقيم قبل مئة عام، في منطقة سوق بندي بازار المزدحمة.

وقالت راشمي كارنديكار المتحدثة باسم شرطة المدينة إن "محصلة القتلى ارتفعت إلى 11، مع انتشال المزيد من الجثث. وتم إنقاذ 14 شخصا، جميعهم مصابون ويتلقون العلاج في المستشفيات".

وليس من الواضح عدد الأشخاص الذين لا يزالون محاصرين. وذكرت تقارير إعلامية أن نحو 20 شخصا قد لا يزالون تحت الحطام. وتشارك فرق من القوة الوطنية لإدارة الكوارث وعدد من سيارات الإطفاء في جهود الإنقاذ.

وتقع بندي بازار في جنوب مومباي وأغلب سكانها من المسلمين، ومثلها مثل معظم مناطق المدينة تكتظ بالناس والمحال والمطاعم وأكشاك الطعام والمباني القيّمة والكتل السكنية ومشاريع تطوير جديدة لشقق فاخرة.

ويأتي انهيار المبنى بعد يومين من أمطار غزيرة أصابت الحياة في مومباي بالشلل وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا.

وتأتي حادثة اليوم بعدما شهدت مومباي قبل يومين أسوأ موجة أمطار غزيرة تشهدها في 12 عاما، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا.

وتشتبه الشرطة والوكالات المحلية في أن الأمطار الغزيرة هي التي أدت لانهيار المبنى.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن انهيار المبنى كان من الممكن أن يتسبب في مأساة أكبر كون المبنى به دار لرياض الأطفال، ولكنه كان مغلقا وقت الانهيار.

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