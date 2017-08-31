أمريكا ترسل المزيد من طائرات الشبح إلى كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ)

قامت طائرات عسكرية أمريكية، اليوم الخميس، بمناورات مع طائرات أخرى من كوريا الجنوبية، بالقرب من الحدود الكورية الشمالية، في محاولة لاظهار الوحدة في أعقاب التهديدات المتزايدة من جانب بيونجيانج.

وأرسل الجيش الامريكي أربع طائرات شبح من طراز "إف-35 بي"، وقاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-1 بي"، للمشاركة في المناورات التي جرت في إقليم جانجوون الذي يقع على الحدود مع كوريا الشمالية. وتأتي المناورات بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مر فوق اليابان، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

ونقلت "يونهاب" عن القوات الجوية الكورية الجنوبية القول، إن الطائرات الامريكية قامت بالتدريب على ضربات دقيقة جو-أرض، مع طائرات مقاتلة من كوريا الجنوبية من طراز "إف-15 كيه"، وطائرات من اليابان وجوام.

ونقل التقرير عن الليفتنانت جنرال وون ان تشول، قائد عمليات القوات الجوية الكورية الجنوبية، القول: "أيا كان التوقيت أو الطريقة أو المكان الذي سيقوم منه العدو بالاستفزاز، فإننا سننتقم تماما، لجعله يشعر بإحساس لا يمكن التغلب عليه من الخوف والندم الشديدين".

وأضاف "أن قواتنا الجوية لديها القدرة على القيام بعمليات مشتركة مثالية".