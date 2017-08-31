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رئيس جامعة بني سويف: العام الدراسي الجديد يرتكز على نشر ثقافة محاربة الفساد

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بني سويف: العام الدراسي الجديد يرتكز على نشر ثقافة محاربة الفساد

12:34 م الخميس 31 أغسطس 2017

رئيس جامعة بني سويف: العام الدراسي الجديد يرتكز على نشر ثقافة محاربة الفساد

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مفصلًا من الدكتور علاء عبدالحليم، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بشأن الاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2017 - 2018.

وأكد التقرير، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، الخميس، أن نشر ثقافة محاربة الفساد وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية هو أحد أهم ركائز خطة بداية العام الدراسي الجديد بالجامعة باعتبارها من أخطر المظاهر السلبية المؤثرة على الاقتصاد الوطني.

وتفقد الدكتور علاء عبد الحليم، وفقًا للتقرير، عددًا من كليات الجامعة بالمجمع الأول، والتي شملت كليات الهندسة والتربية وذوي الاحتياجات الخاصة؛ للاطمئنان على جودة الحالة التشغيلية للكليات استعدادًا للعام الدراسي الجديد، كما تم مراجعة صلاحية كافة المنشآت للتأكد من كفاءتها.

وتضمنت الجولة التفقدية، الانتهاء من كافة أعمال الصيانة، وتوفير كل ما يلزم لخدمة العملية التعلمية من مدرجات ومعامل وأجهزة وقاعات دراسية، إلى جانب توجيه كافة إدارات الكليات بتسهيل كافة الإجراءات والقيام بحل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة، علاوةً على توفير بيئة عمل آمنه لها نتائج إيجابية على مستوى المنشآت والعاملين والطلاب.

وأشار التقرير إلى أن الجامعة سوف تنظم العديد من الندوات والمحاضرات والأنشطة والفعاليات والمبادرات تزامنًا مع بداية العام الجديد.

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