إحباط ترويج كيلو أفيون و8 آلاف قرص بمنطقة السلام

كتب - علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالمخدرات؛ وبحوزتهم كيلو أفيون و8 آلاف قرص مخدر بمنطقة السلام.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات، تفيد قيام كل من "صلاح.ك"، 22 سنة، عاطل، مقيم العريش محافظة شمال سيناء، و"عصام.ع"، 23 سنة، عاطل، و"سليمان.س"، 19 سنة، عاطل يزاولون نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لتجارتهم الغير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم د س و 172 ماركة النترا ملك وقيادة الثاني بدائرة قسم شرطة السلام أول، وضُبط بحوزتهم 1.100 كيلو جرام أفيون، و 8 آلاف قرص مخدر، ومبلغ 750 جنيه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.