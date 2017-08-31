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القبض على 9 مسجلين خطر من مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة

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مصراوي Masrawy

القبض على 9 مسجلين خطر من مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة

12:40 م الخميس 31 أغسطس 2017

القبض على 9 مسجلين خطر من مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث الإسماعيلية من القبض على 9 مسجلين خطر من مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص خلال حملات أمنية بالإقليم.

وكان اللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا بالقبض على "حسن م 19 عاما" - مسجل خطر سرقات وبحوزته 16 قطعه من مخدر الحشيش بلغ وزنه 160 جراما، و"سليمان س - 22 عاما" وبحوزته لفافتين من نبات البانجو المخدر بلغ وزنها 6 كيلوجرامات، ومحمود س 35 عاما وبحوزته قطعتين من جوهر الهيروين بلغ وزنهما 50 جراما، و"طارق ا - 43 عاما" وبحوزته 4 لفائف من نبات البانجو المخدر بلغ وزنها 12 كيلوجراما، و"رشاد ا م - 38 عاما" مسجل خطر في 20 سابقة مخدرات وسرقه وجرائم متنوعه وبحوزته قطعه من مخدر الحشيش بلغ وزنها 250 جراما.

كما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بالقبض "علي محمد - 23 عاما" مسجل خطر سرقات ومخدرات والهارب من ثلاثة أحكام قضائية مجموعها 8 اشهر بتهم التبديد والضرب وبحوزته سلاح ناري وذخائره بدون ترخيص وعلي عبد البديع م 22 عاما مسجل خطر مخدرات وهارب من تنفيذ حكمين قضائيين مدتهما 11 شهرا بتهمتي حيازة سلاح ناري وذخائر وسلاح ابيض بدون ترخيص واحمد كوكا 38 عاما مسجل خطر سرقات ومخدرات وبحوزته سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص قانوني بحملها وطارق ا 43 عاما وبحوزته سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص قانوني بحملها.

 

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